Fazio-Villarreal. Florenzi verso l’Atalanta

Roma continua a lavorare sul mercato in uscita, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Negli ultimi giorni, infatti, si sono intensificati i contatti per i calciatori in esubero come Fazio, Juan Jesus, Perotti, Santon e Florenzi.

Il difensore argentino è finito nel mirino del Villarreal di Unai Emery, il tecnico con il quale ha già giocato (e vinto) a Siviglia: per la Roma la possibilità di una plusvalenza, oltre al risparmio di un ricco (2.5 milioni netti) ingaggio. In partenza anche Juan Jesus, ad un passo dal Cagliari di Di Francesco.

In Turchia danno per fatto il passaggio di Diego Perotti al Fenerbahce, per 1,7 milioni di euro (e 2,5 milioni di ingaggio al calciatore): già oggi l’argentino potrebbe essere in Turchia per le visite mediche, anche se i giallorossi non confermano. Sempre in Turchia, ma al Besiktas, potrebbe finire Davide Santon, ma l’ex difensore interista non è convinto della destinazione e preferirebbe il Lille, che ha chiesto informazioni.

I probabili addii all’Atalanta di Castagne e Hateboer spingono Alessandro Florenzi verso Bergamo. L’ex capitano già lo scorso gennaio sarebbe potuto finire in nerazzurro, ora la trattativa potrebbe concludersi positivamente. Il futuro di Schick, invece, sarà deciso dopo la fine della Champions League del Lipsia.