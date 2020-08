Porte girevoli: Sirigu vuole la Roma, ma prima la cessione di Pau Lopez

L’avventura di Pau Lopez con la Roma potrebbe concludersi dopo solo un anno. Mentre il portiere si gode le vacanze con la famiglia a Marbella, a Trigoria si riflette sulla possibilità di un addio. Secondo Tuttosport, il problema è trovare una squadra disposta a spendere almeno 20 milioni per lo spagnolo, così da non far registrare minsvalenze sul bilancio. Per quanto riguarda il nome del sostituto il favorito è Salvatore Sirigu, che vorrebbe lasciare Torino e ha fatto sapere di gradire la destinazione romanista.