Smalling può tornare a Roma. Ma la Premier…

La firma di Vertonghen con il Benfica ha reso tutto più complicato. Così come l’interesse dell’Inter per Chris Smalling, l’uomo che a Trigoria puntano a riportare in giallorosso. E, che nelle intenzioni di Dan Friedkin (il nuovo proprietario) dovrebbe essere di fatto il suo secondo colpo, dopo lo sbarco ufficiale dello spagnolo Pedro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

In Premier qualche pretendente alla fine si è fatta nel frattempo avanti per l’inglese. Meno del previsto, però, nel senso che ci si aspettava un assalto dell’Arsenal, ad esempio, ed invece è arrivato un forte interessamento del Newcastle. Così anche il Manchester United si sta pian piano rendendo conto che quei 20 milioni di euro (più 5 di bonus) che sperava di incassare dalla cessione di Smalling fino a qualche giorno fa è in realtà una cifra che sembra sempre più difficile da portare a casa. Ed allora potrebbe anche decidere di andare incontro a Chris. E anche alla Roma che nei prossimi giorni tornerà alla carica con i Red Devils e stavolta è convinta di spuntarla. Magari con un altro prestito oneroso ed un obbligo di riscatto già fissato per il 2021.