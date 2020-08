Florenzi è a Roma: tampone nel pomeriggio e da mercoledì si allena a Trigoria – FOTO

Alessandro Florenzi, concluse le vacanze in Spagna (l’ex capitano aveva pubblicato una foto in rovesciata sul suo Instagram per immortalare il suo soggiorno ad Ibiza), è tornato nella capitale e appare sorridente nel selfie scattato a viale Tolstoj insieme a Luca Pietrafasa, capo dell’ufficio stampa della Roma. “Che bello rivederti, amico mio”, ha scritto nella storia social dopo il saluto nella sede dell’Eur. Nel pomeriggio a Trigoria sarà sottoposto al tampone per verificare il suo stato di salute: l’ex capitano ha infatti l’obbligo del check sanitario, previsto entro 48 ore dal rientro dalla Spagna. Da mercoledì, poi, si allenerà nel centro sportivo insieme agli altri giocatori che hanno concluso dai rispettivi prestiti. Il suo futuro, per ora, rimane lontano dalla Roma.