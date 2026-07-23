Roma-Trastevere, anche D'Amico e Margiotta ad assistere all'amichevole a Trigoria

Esterni e non solo. La Roma lavora anche sul dossier relativo alla prima punta, l'alternativa a Malen che può completare l'attacco. Continuano i dialoghi con il Bruges per Tresoldi, ma anche con il Bologna per Santiago Castro. Come riporta Alfredo Pedullà, le piste sono confermate così come le richieste dei due club: 30 milioni per l'italo-tedesco, circa 40 (bonus compresi) per l'argentino ma i giallorossi lavorano su entrambi. Per quanto riguarda Moreira invece c'è attualmente una fase di stallo mentre per Koné non è arrivata ancora nessuna offerta dall'Al Ahli o da altri.