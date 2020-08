Fienga: “Un privilegio lavorare con i Friedkin. Quest’anno le basi per risultati forti e sostenibili”

La Roma è dei Friedkin. Dopo il closing è arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio di proprietà. Guido Fienga, come annunciato dal nuovo presidente Dan Friedkin, resterà al centro del club. Queste le parole dell’amministratore delegato: “Questo è un importante giorno per l’AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo”.