Piste turche per Perotti e Santon. Fazio verso la Spagna

Nonostante oggi cominci il futuro, la parola d’ordine resta quella del passato: vendere il più possibile, tenendo naturalmente i gioielli. In questi giorni sono arrivate due offerte dalla Turchia per due esterni della Roma. Il Fenerbahce è interessato a Diego Perotti, mentre il Besiktas a Davide Santon, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Per l’argentino la Roma potrebbe incassare due milioni, risparmiandone anche circa 3 d’ingaggio. Santon il Besiktas lo vorrebbe però solo in prestito. Il terzino a queste condizioni sarebbe tentato di dire di no, ma una soluzione ci sarebbe: l’allungamento di contratto con la Roma, che porterebbe il ragazzo a pesare meno sul bilancio.

Si sta lavorando anche sul possibile scambio col Napoli tra Under e Maksimovic. Il difensore piace e Fonseca lo vorrebbe alla sua corta anche se si riuscisse a riavere in rosa un peso massimo come Smalling. Inutile dire, però, che il sacrificato in questo caso sarebbe Fazio, per il quale c’è un interessamento del Villarreal. In uscita, naturalmente, c’è anche Florenzi, che interessa fortemente all’Atalanta, mentre per Kluivert si aspettano offerte congrue al suo valore.