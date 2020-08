Roma, ecco Pedro: lo spagnolo è sbarcato nella capitale. Domani le visite mediche – FOTO

Il primo acquisto della Roma, Pedro Rodriguez Ledesma, è arrivato a Roma, riporta Sky Sport. L’esterno ex Chelsea, sbarcato a Ciampino, domani sosterrà le visite mediche ed è anche la firma con il club giallorosso, per un contratto triennale da 3 milioni fino al 2022. Arrivato a parametro zero dall’Inghilterra, il profilo dello spagnolo rientra perfettamente nei parametri economici dei giallorossi, offrendo a Fonseca qualità ed esperienza per la nuova Roma dei Friedkin. Qualche giorno fa aveva salutato la sua ex squadra, definendosi entusiasta per il suo futuro alla Roma. Pedro, prima di tornare disponibile però, dovrà attendere altre due settimane circa per il recupero alla sub-lussazione della spalla, rimediata a Londra nella finale di FA Cup persa dal Chelsea contro l’Arsenal.