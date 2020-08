Sollievo Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier?

Sospiro di sollievo per Rick Karsdorp. Ieri sua moglie Astrid ha pubblicato una foto del figlio Kylian, un anno e due mesi, in braccio al giocatore della Roma con scritto: “Casa dolce casa”. Il periodo più duro, almeno stando alle foto su Instagram, sembra ormai passato. Il primogenito del terzino giallorosso era stato ricoverato nelle scorse settimane al Bambin Gesù per un problema, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Adesso Karsdorp può pensare con più serenità al suo futuro. A lui non dispiacerebbe avere una nuova possibilità con la Roma, ma la società giallorossa punta a ricavare invece qualcosa dalla sua cessione. Possibile una chance in Inghilterra, dove il giocatore ha mercato.