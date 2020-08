La Roma a Friedkin, oggi il closing nella capitale: attesi i legali delle parti – LIVE – FOTO

È il giorno delle firme. La Roma chiude ufficialmente l’era Pallotta e passa di mano dopo nove anni. Da stasera il Friedkin Group prenderà il controllo totale del club giallorosso. Il closing tanto atteso dell’affare da 591 milioni di euro si sottoscrive nella capitale. Più precisamente negli uffici della DLA Piper in via dei Due Macelli, al quinto piano di un palazzo a due passi da Piazza di Spagna. Alle 11 l’ad Guido Fienga – che resterà operativo e responsabile del mercato -, i legali di Pallotta (studio Tonucci) e quelli di Friedkin (studio Chiomenti) incontrano un notaio. Collegati in video-conferenza da Londra l’attuale presidente Pallotta e Ryan Friedkin, che dovranno firmare le ultime carte da trasmettere poi direttamente a Roma. Dan, prossimo presidente dei giallorossi, segue le operazioni da Houston. Questa sera, dopo l’annuncio (che dovrebbe arrivare a borsa chiusa dopo le 18), atteso un suo video messaggio ai tifosi. L’arrivo dei Friedkin nella capitale non è ancora stabilito a causa dei problemi di spostamento dovuti alla pandemia.