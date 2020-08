Calciomercato, David Silva non dà l’ok alla Lazio: la Roma si inserisce

La Roma è pronta a giocarsi il suo derby contro la Lazio, stavolta sul campo del calciomercato, per David Silva. Per i biancocelesti la pista che porterebbe allo spagnolo sembra essersi raffreddata, con il definitivo “sì” del giocatore del Manchester City che tarda ad arrivare: così la Roma pensa di inserirsi nelle trattative. Il contratto dello spagnolo con gli inglesi è scaduto dopo l’eliminazione in Champions League, e risulta un’ottima chance a parametro zero anche per i giallorossi. L’unico problema riguarda la volontà della moglie, che non sarebbe disposta al trasferimento in Italia. Su Silva ci sono anche il Valencia e un’offerta dal Qatar.