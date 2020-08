Roma, mercoledì Fienga a Londra per il primo incontro di mercato con Ryan Friedkin

Per il closing negli uffici della DLA Piper, a pochi passi da Piazza di Spagna, è questione di minuti, con il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. La società, una volta arrivata la stretta di mano, dovrà iniziare a preparare il mercato della prossima stagione: come riporta La Stampa, è stato già fissato a Londra un incontro tra Guido Fienga e Ryan Friedkin per mercoledì, con l’obiettivo di organizzare il lavoro in entrata e in uscita per la Roma che verrà. Uno dei principali compiti da rispettare sarà la vendita degli esuberi che ora gravano sui conti della società.