Calciomercato Roma live: Milik si avvicina, in difesa arriva Kumbulla

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi martedì 15 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen)

ORE 9.20 – DZEKO E UNDER VERSO L’ADDIO

Oltre a Dzeko, destinato alla Juve in caso di ok tra Roma e Napoli per Milik, a fare le valigie potrebbe essere anche Under. Il turco è uno degli uomini con più mercato e che permetterebbe ai giallorossi una plusvalenza. Su di lui Herta Berlino, Leicester ed Everton sullo sfondo.

ORE 8.30 – MILIK-ROMA: MANCA SOLO L’OK DEL POLACCO

Roma e Napoli hanno trovato una base d’accordo per l’arrivo di Milik in giallorosso. Prestito oneroso (3 milioni) più obbligo di riscatto (15) più bonus (7). Un totale di 25 milioni che accontenterebbe De Laurentiis. Dzeko così può liberarsi e andare alla Juve.

Ore 7.50 – KUMBULLA PRIMO REGALO DI FRIEDKIN

Marash Kumbulla è a un passo dalla Roma. I giallorossi viste le difficoltà nell’arrivare a Smalling hanno trovato l’accordo col Verona per il centrale classe 2000. Sarà lui il primo rinforzo nelle retrovie per Fonseca.