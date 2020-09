Dzeko-Juventus, De Sciglio nella trattativa: il terzino riflette sulla destinazione Roma

Edin Dzeko sempre più vicino alla Juventus. Il bosniaco ha da tempo un accordo con i bianconeri per due anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione. Per andare definitivamente in porto, la trattativa attende solo l’ok di Milik alla Roma. L’affare relativo al capitano giallorosso, invece, comprende anche un altro giocatore: come riporta ‘Sky Sport’, infatti, nell’operazione la Juventus ha inserito anche Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan si trasferirebbe a Trigoria in prestito con diritto di riscatto e in queste ore il giocatore sta decidendo se accettare o meno la destinazione giallorossa.