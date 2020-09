Roma, Under può salutare: sfida tra Leicester e Hertha Berlino

Sono ore di grande fermento per il calciomercato della Roma. A breve potrebbe sbloccarsi l’incastro che porterà Dzeko alla Juventus e Milik in giallorosso, oltre all’affare De Sciglio e le cessioni di Karsdorp e Jesus. Dalla trattativa per il polacco del Napoli è uscito Cengiz Under, che però potrebbe comunque andare via. Come riporta ‘calciomercato.it’, per il turco classe ’97 è una sfida a due tra Leicester e Hertha Berlino. Al momento, però, in forte pressing ci sono proprio gli inglesi.