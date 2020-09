Milik rifiuta la Roma, ma la Juventus lo “invita” a trasferirsi in giallorosso

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora incerto, l’unica cosa sicura – al momento – è che non andrà alla Juventus. L’attaccante polacco in passato è stato corteggiato dal club bianconero, ma adesso Paratici sembra intenzionato a puntare soltanto su uno tra Luis Suarez ed Edin Dzeko. Anche per questo motivo, il direttore sportivo della Vecchia Signora, come riporta “Calciomercato.it”, contatterà telefonicamente l’agente di Milik, David Pantak, per “invitarlo” ad accettare la corte della Roma, in modo da sbloccare la trattativa per il centravanti bosniaco. Milik, intanto, nonostante l’accordo tra i giallorossi e il Napoli (operazione 26 milioni complessivi), ha rifiutato la prima offerta della società capitolina, un quinquennale da 5 milioni a stagione.