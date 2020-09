Roma, contatti con De Paul: operazione difficile

Il mercato “italiano” continua. Dopo gli affondi per Kumbulla e Milik, che potrebbero diventare giallorossi entro il fine settimana, sono partiti i primi contatti con l’Udinese per Rodrigo De Paul. Il centrocampista offensivo argentino è però vicino al Leeds come testimonia anche un tweet dell’argentino (“Ci vediamo presto”), ma nelle ultime ore la Roma si sarebbe fatta sotto (come aveva anticipato Leggo) per riempire il vuoto creato dall’infortunio di Zaniolo e per consegnare a Fonseca un innesto importante in due reparti. L’operazione resta complicata perché l’Udinese vuole 35 milioni per il 26enne cercato recentemente pure dalla Fiorentina, ma potrebbe essere agevolata dalla formula del prestito con riscatto o dall’inserimento di una contropartita. Difficile, ma non ancora impossibile. Quel che è sicuro è che dall’arrivo dei Friedkin a Roma il mercato sembra davvero decollato.