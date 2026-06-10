Le amichevoli non danno punti. Sono test per misurare i progressi in vista della nuova stagione. Possono portare introiti, ma difficilmente restano nell’immaginario dei tifosi. C’è però un’eccezione che conferma la regola: il Trofeo Gamper. Storico, come pochi. Il trofeo simbolico messo in palio ogni anno dal Barcellona è da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calcio d’agosto. Diverse squadre italiane vi hanno partecipato. Tra queste anche il Napoli di Cavani. La Roma potrebbe essere la nuova sfidante dei blaugrana. Un’ipotesi emersa settimane fa, ma che trova ora nuove conferme. Non è però l’unica opzione sul tavolo. Come riportato da Sport, sono quattro le candidate considerate dal Barcellona: Roma, Napoli, Borussia Dortmund e Club Azul. Non è stata ancora presa una decisione, ma le discussioni sono in corso. Intanto, la Roma ha già ufficializzato due amichevoli: una proprio con il Borussia Dortmund e l’altra con il Cannes. Un’eventuale sfida con il Barcellona aggiungerebbe ulteriore prestigio a un’estate già da Champions.