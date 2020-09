Roma, intesa di massima per De Sciglio: affare slegato dalla cessione di Dzeko

Mattia De Sciglio si avvicina alla Roma. In queste ore i giallorossi stanno trattando con la Juventus per Edin Dzeko, destinato a trasferirsi in bianconero, e per il terzino italiano. Come riporta ‘Sky Sport’, tra i club c’è un’intesa di massima e se il giocatore darà l’ok, l’operazione andrà a buon fine. A sorpresa, però, l’affare per l’ex difensore del Milan sarà slegato dalla cessione del numero 9 alla Juventus, che invece è ancora in stand-by. Per il classe ’92 nei giorni scorsi erano suonate le sirene spagnole, mentre in estate De Sciglio era stato a un passo dal PSG. Alla fine il suo futuro potrebbe essere davvero nella capitale. Il suo eventuale arrivo alla Roma, inoltre, potrebbe anche sbloccare l’addio di Karsdorp in direzione Genoa.