Genoa, Faggiano: “Karsdorp e Jesus? Uno sì, uno no. La Roma deve trovare il sostituto di Florenzi”

La Roma continua a tenere vivi più tavoli anche e soprattutto sul fronte cessioni. Particolarmente ricco è quello con il Genoa, che conta sia Karsdorp che Juan Jesus. A fare il punto sulle due operazioni è lo stesso Daniele Faggiano, ds del Grifone: “Karsdorp e Juan Jesus? Uno sì e uno no. Facile non è nulla, la trattativa sembrava chiusa da tre o quattro giorni ma sono ancora a rompere le scatole alla Roma. Devono trovare il sostituto di Florenzi”, le parole a ‘Telenord’.

Faggiano continua: “Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori. Con l’aiuto del presidente ci siamo riusciti, c’è tanta concorrenza. Sono un po’ freddo nelle trattative perché fino a quando un giocatore non firma c’è sempre la paura”.