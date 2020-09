Kumbulla, accordo raggiunto tra Roma e Verona: si cerca l’intesa sull’ingaggio

Marash Kumbulla è vicinissimo alla Roma. La trattativa tra il club giallorosso e il Verona per il trasferimento del difensore centrale prosegue senza intoppi: come riporta “Sky Sport”, le due società hanno raggiunto un accordo totale, anche nei dettagli. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro. Adesso la Roma dovrà trovare l’intesa sull’ingaggio assieme all’entourage del calciatore albanese, ma lo scoglio più grande dell’operazione è stato superato.