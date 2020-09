Domino attaccanti: Milik tiene la Roma in attesa, Dzeko con le valigie

Milik-Roma è sempre più un intrigo. Nelle ultime ore il centravanti polacco si era sensibilmente avvicinato alla capitale, poi le indiscrezioni di oggi sul rifiuto alla destinazione giallorossa con le società che avevano trovato l’intesa, così come c’era già l’accordo sull’ingaggio. La verità è che sono ore di attesa per quanto riguarda il domino attaccanti tra Edin Dzeko, destinato alla Juventus, e Milik. Il giocatore del Napoli ha chiesto ancora qualche ora per riflettere, non ha rifiutato la Roma ma non ha nemmeno dato l’ok definitivo. Il polacco sperava nella Juventus, ma i bianconeri gli confermato la volontà di puntare su Dzeko (con Suarez è sempre più lontano), dandogli il via libera per accettare la Roma. Milik ci sta pensando, ma intanto aspetta anche qualche possibile sviluppo dalla Premier League. Se la situazione non cambierà, il bomber classe ’95 finalmente dirà sì alla Roma, con Dzeko che potrà lasciare quindi Trigoria per vestire la maglia della Juventus, che intanto ha dovuto mollare Suarez a causa dei problemi e le tempistiche relative al passaporto italiano.