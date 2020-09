La Fiorentina su Fazio: trattativa in corso con la Roma, ma per i viola non è una priorità

La Fiorentina resta su Federico Fazio. I viola sono molto attivi sul mercato, alla ricerca di rinforzi importanti per il centrocampo ma anche per la difesa. Pradé e Barone cercano un giocatore esperto e l’argentino della Roma è un nome concreto. Come riporta ‘firenzeviola.it’, i giallorossi vorrebbero monetizzare dalla sua cessione e non perdere a zero il centrale classe ’87 che è in scadenza 2021. La valutazione si aggira attorno ai 2 milioni e tra Roma e Fiorentina c’è un dialogo avviato per cercare di trovare l’accordo. Intanto, però, i viola stanno valutando anche altri profili alternativi e Fazio non è al momento una priorità. L’ex Tottenham e Siviglia è comunque in uscita da Trigoria, sembrava fatta col Cagliari prima del rifiuto dello stesso giocatore che ha portato i rossoblù su Godin.