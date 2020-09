Kumbulla, il Verona chiede il giovane Bamba. Veloso: “Se andrà via lo avrà meritato”

L’asse Roma-Hellas Verona in questi giorni è caldissimo. Sabato sera lo scontro alla prima di campionato, in queste ore la trattativa per Marash Kumbulla. Le parti si sono avvicinate molto, l’accordo con gli scaligeri sembra a un passo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Come riporta ‘alfredopedulla.com’, si sta ragionando sulle contropartite tecniche: i gialloblù potrebbero avere Cetin (già ceduto in prestito), ma hanno anche chiesto ufficialmente la disponibilità per Mory Bamba. E sembrano esserci le basi per inserire l’esterno ivoriano classe 2002 nella trattativa.

Intanto ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas: “Se Kumbulla andrà via lo avrà meritato, perché ha fatto una grandissima stagione. Tutti sono importanti in questo gruppo. Noi dobbiamo andare avanti. Quelli che vanno siamo contenti per loro, quelli che arrivano devono capire la nostra mentalità”. Sulla Roma: “Si affronta come tutte le altre squadre. Tutte le partite sono difficili, noi dobbiamo prepararci per fare il nostro meglio”.