Roma, Under e Dzeko: l’attacco fa le valigie

Titolare a Verona ma prossimo a salutare. È il particolare status di Under, reduce da due reti nelle ultime due amichevoli con Frosinone e Cagliari, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La difficoltà nello schierare tre difensori centrali – attualmente Fonseca ha a disposizione Mancini e Ibanez, più Fazio (alle prese però con un problema al piede) e Jesus (che non rientra nei piani del tecnico) – sta orientando Paulo a ripartire con il 4-2-3-1 per il debutto in campionato.

E avendo Pedro (che si è allenato col gruppo non partecipando però alla partitella) Perez e Kluivert a corto di minutaggio, la maglia dal 1′ per Cengiz è più di un’ipotesi. Come la cessione.

La Roma ha bisogno di liquidità. Lo dimostra l’empasse nel quale è ripiombata la trattativa per Smalling con lo United. A tal punto che ora a Trigoria hanno virato decisamente su Kumbulla.

A Under sono interessati Hertha Berlino e Leicester. L’Everton, attualmente, parte dietro. La necessità d’incassare fa sì che in extrema ratio la Roma potrebbe anche prendere in considerazione un’operazione stile Schick-Lipsia, stando però più attenta sulla formula finale: prestito oneroso ma inserendo stavolta un obbligo di riscatto (e non diritto) al verificarsi di determinate condizioni.

Il centravanti ad oggi è Dzeko ma tra 48 ore ha molte chance di diventare Milik. Nei prossimi due giorni si capirà molto di più della telenovela dell’estate: Suarez per ottenere il passaporto e farsi tesserare dalla Juventus dovrà superare l’esame dimostrando di conoscere la lingua italiana non inferiore al livello B1. Dovesse fallire, ci sarebbe il via libera per Edin, il preferito di Pirlo che chiede comunque entro questa settimana un attaccante (la Juve ne deve prendere due: l’altro potrebbe essere Kean).

A quel punto Fienga chiuderebbe con il Napoli per il centravanti polacco. La richiesta, dopo i contatti tra le parti intercorsi nella giornata di ieri, è scesa a 25 milioni.

Capitolo esterno destro: valutazioni in corso su Karsdorp che ha sorpreso non poco Fonseca. Molto dipende dal modulo: in un 3-4-2-1 avrebbe una logica rischiare con l’ex Feyenoord (richiesto comunque dal Genoa, alla pari di Jesus che tuttavia complica i piani di Trigoria puntando i piedi per le richieste del suo agente). Come alternativa, monitorato da tempo Faraoni.