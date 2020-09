Nessun rifiuto: Milik vicino alla firma con la Roma

Arkadiusz Milik rifiuta la Roma, anzi no. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante polacco aveva detto no a un quinquennale da 5 milioni di euro propostogli dal club giallorosso, bloccando, nonostante l’accordo tra Roma e Napoli, il valzer di punte che avrebbe coinvolto anche Edin Dzeko e la Juventus. Il direttore di “Radio Kiss Kiss” Valter De Maggio, tuttavia, smentisce queste voci: “Non è vero che Milik ha detto no, anzi da fonti molto importanti mi ribadiscono che ormai ci siamo, è ad un centimetro dalla Roma. Mi confermano che ormai si è vicinissimi. Milik sta per firmare con la Roma“. Queste le sue dichiarazioni riportate da “TuttoNapoli.net”.