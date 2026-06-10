Ruggeri è il nome più caldo per le fasce della Roma. Piaceva già a gennaio, ma ora può diventare un’ipotesi concreta. Il club giallorosso cerca nuova linfa sugli esterni: il solo Wesley non basta. Per questo si valutano più profili. In pole, fino a qualche settimana fa, c’era Dodo della Fiorentina. L’idea però sembra essersi raffreddata. O meglio, non ci sono stati sviluppi recenti e la pista oggi appare meno calda. Il nome che sta prendendo quota è proprio quello di Ruggeri. Prima le indiscrezioni, ora le conferme. Ai microfoni di Sky Sport, gli agenti Manuel Montipò e Tullio Tinti hanno parlato del futuro dell’ex Atalanta: “L’Atletico è contentissimo di tenerlo, ma col calciomercato può succedere di tutto. Ha richieste sia in Italia che all’estero”. Sull’interesse della Juventus: “È un top club e come tale guarda i giocatori forti. Potrebbe anche esserci un interessamento”. Alla domanda sulla Roma, la risposta è stata più prudente: “Lo so io… c’è anche qualche altra squadra”.