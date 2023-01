Roma, Wijnaldum torna in gruppo. Zaniolo ci ripensa ma il Bournemouth dice no

Arrivata in mattinata l'ufficialità di Llorente, partono Vina e Shomurodov. Domani sarà Roma-Cremonese, out Spinazzola, Belotti potrebbe sostituire Abraham

Negli ultimi giorni e nelle ultime ore non si può fare a meno di parlare del caso Zaniolo. Il numero 22 giallorosso, dopo i brutti avvenimenti di ieri, è andato a La Spezia dai genitori. Anche oggi non si è presentato agli allenamenti a Trigoria, come concordato con la società, in attesa di svolte di mercato. Nelle ultime ore si è aperta una pista coi Leeds. In particolare, per portare a termine l’affare, dovrebbe andare in porto un incrocio col Leicester. I due club inglesi hanno riavviato ieri notte le trattative per il passaggio di Jack Harrison nell’ex club di Ranieri che ha visto sfumare Nico Gonzalez qualche giorno fa. L' operazione da 30 milioni permetterebbe al Leeds di eguagliare la ormai decaduta offerta del Bournemouth. Quest’ultimo, infatti, anche dopo il ripensamento del giocatore che ora sembrerebbe disposto ad accettare la proposta, ha messo in stand by la trattativa per via delle troppe uscite monetarie, incrementate anche dall’arrivo di Traoré dal Sassuolo. Tra le altre squadre indiziate per l’acquisto di Zaniolo ci sono anche Everton e Southampton, ma la formula del prestito non interessa alla Roma.

Oggi chiuderà ufficialmente il calciomercato, con le uscite di Vina e Shomurodov. Per quanto riguarda le entrate, l’ufficializzazione di Llorente è arrivata in mattinata. Il difensore ritroverà a Roma Mourinho, l’allenatore che lo fece esordire tra le grandi nel Real Madrid nel 2013. Lo spagnolo ha un buon destro e una discreta visione di gioco, sarà un'utile risorsa per la formazione dello Special One. Inoltre, sfuma il sogno Ziyech, vicinissimo al PSG. Al suo posto i giallorossi potrebbero virare su Muriel, in uscita dall’Atalanta. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Roma-Cremonese, out Spinazzola. Belotti potrebbe sostituire Abraham — Chiusa la parentesi mercato, sguardo puntato sulla partita di domani contro la Cremonese. Quella contro i grigiorossi sarà la prima del trour de force che aspetta i giallorossi il prossimo febbraio tra Coppa Italia, campionato e Europa League. Contro la formazione di Bellardini, Mourinho non potrà contare su Spinazzola, out per un mese per una lesione al flessore destro. Nessuna conseguenza, invece, per Abraham, uscito a partita in corso contro il Napoli per dei risentimenti muscolari. Tuttavia, l’attaccante potrebbe riposare e cedere il suo posto a Belotti in modo tale da essere al 100% per i prossimi impegni. In panchina potrebbe rivedersi finalmente Wijnaldum. La seconda visita dell’olandese ha dato esito positivo e medici che hanno seguito la riabilitazione della tibia fratturata ad agosto hanno dato l’ok per il pieno ritorno in gruppo. Il suo effettivo rientro in campo è previsto per il 19 febbraio contro il Verona.