Spinazzola, un mese di stop

Brutte notizie per Spinazzola. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra, che lo terrà fuori per circa un mese, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Più lievi paiono i problemi muscolari di Abraham e Matic, ma che difficilmente domani giocheranno in Coppa Italia contro la Cremonese. Infine, Solbakken si è raccontato a Nettavisen. "Vorrei giocare il più possibile, ma sarò paziente e lavorerò duro. Ci vorrà un po’ di tempo per crescere, per ora l’allenatore non mi vede per più di 20-25 minuti, ma va bene. Mou è molto caloroso, simpatico e gentile. Tatticamente, è come sembra".