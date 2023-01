Roma, Zaniolo dice sì al Bournemouth, ma per il club inglese è troppo tardi

Dopo l'iniziale rifiuto, Zaniolo aveva accettato l'offerta del Bournemouth, ma ora sono gli inglesi ad aver fatto un passo indietro. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il club inglese avrebbe bloccato le trattative in quanto si sono già spesi troppi soldi per altre operazioni di mercato. Tra queste, quella ultimata nelle ultime ore per l'arrivo di Traoré dal Sassuolo. Dopo l'esclusione dal progetto tecnico giallorosso, il numero 22 era pronto ad accettare l'offerta del Bournemouth, ma il proprietario del club ha deciso di mettere tutto in stand-by.