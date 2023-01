Belotti contro la Cremonese. Spinazzola, ko al flessore

La Roma perde Leonardo Spinazzola per una lesione di primo grado al flessore della coscia destra, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Resterà fermo almeno 20 giorni. In dubbio, invece, Tammy Abraham per il match di mercoledì contro la Cremonese valido per l’accesso in semifinale di Coppa Italia. Al suo posto si scalda Belotti, in fase di recupero Pellegrini che a Napoli non era in condizioni ottimali.