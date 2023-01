Mercato Roma, tentativi di Everton e Southampton per Zaniolo

In queste ultime ore di calciomercato Tiago Pinto cerca una sistemazione per il classe '99

Il rapporto tra la Roma e Zaniolo è arrivato ai mini termini. I Friedkin, con l'approvazione di Pinto e di Mourinho, hanno messo fuori dal progetto tecnico il calciatore. In queste ultime ore di calciomercato il gm giallorosso cerca una sistemazione per il classe '99, che partirà solo per un'offerta pari o supeiore a quella fatta dal Bournemouth di circa 30 milioni più bonus. L'agente Vigorelli, riferisce La Gazzetta dello Sport, aveva portato quattro proposte alla Roma da parte di Everton, Leeds, Southampton e Lipsia, ma tutte con la formula del prestito con diritto di riscatto, che la società giallorossa non prende in considerazione.