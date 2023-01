Zaniolo e follia: inseguito e minacciato dagli ultrà. E la Roma lo mette fuori rosa

Prima le minacce sotto casa, poi la fuga verso la Spezia e in serata le riflessioni sul Leeds prima di essere messo fuori rosa dalla Roma. E' stato un lunedì infinito per Zaniolo scosso dal presunto inseguimento nella notte di domenica a Casal Palocco di un gruppetto di ultras romanisti con tanto di chiamata e denuncia alla Polizia che ha fatto seguito alle minacce via social e agli striscioni di odio nei suoi confronti, scrive Francesco Balzani su Leggo.Pezzo di m, abbiamo perso a Napoli per colpa tua. Vattene, le frasi che sarebbero state indirizzate dal gruppo. Dopo le dure parole di Mourinho e la freddezza espressa dai compagni Zaniolo ha capito che per lui a Roma non c'era più posto mentre la mamma e la sorella attaccavano sui social società e tifosi. Così in accordo con il club non ha preso parte all'allenamento e ha fatto rotta verso casa del papà. Qui, in call con l'agente, ha preso in esame ciò che rimaneva sul mercato: Lipsia e Bournemouth. I tedeschi hanno messo sul piatto la probabile Champions ma pure uno stipendio da soli 2,5 milioni mentre gli inglesi ne offrivano quasi il doppio e una clausola liberatoria in caso di retrocessione prima di incassare il no definitivo e virare su Traorè del Sassuolo. Nicolò vuole il Milan e ha provato un ultimo tentativo ma la proprietà rossonera non può andare oltre il diritto di riscatto.