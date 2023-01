Zaniolo, tentativi disperati per venderlo

Nicolò Zaniolo ieri, in accordo con la società, è tornato a La Spezia e sui social ha tolto la dicitura "calciatore della Roma", ufficiale il suo essere "fuori dal progetto" secondo la decisione presa ieri sera dai Friedkin, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Da registrare un interessamento "last minute" del Lipsia. Se dovessero verificarsi in extremis le condizioni per una cessione, Pinto proverà a chiudere per il sostituto: in lizza il marocchino Ziyech e il serbo Tadic.