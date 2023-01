Calciomercato Roma, tentativo last minute per Muriel

Nessun acquisto, sorprese a parte. La Roma, infatti, starebbe pensando a una soluzione last minute per l’attacco visto che i giallorossi perderanno Zaniolo per tutta la stagione, finito fuori rosa dopo il suo comportamento poco gradito ai Friedkin. Stando a quanto racconta in questi minuti il corriere.it nel live dedicato al mercato, Tiago Pinto starebbe puntando Luis Muriel, attaccante in uscita dall'Atalanta. Il colombiano, 31 anni, quest’anno ha collezionato 12 presenze con i bergamaschi, partendo spesso dalla panchina e realizzando un solo gol. L'esplosione di Hojlund e Lookman lo ha messo ai margini. L'operazione sarebbe comunque di un prestito con diritto di riscatto. Il tempo stringe: il mercato chiude oggi alle 20, e la Roma dovrebbe imbastire una trattativa lampo con la Dea.