Quattro gare a febbraio per spiccare il volo (con l’incognita Coppe)

Sesti, sconfitti, in coda al trenino Champions ma mai come ora in corsa per un posto al sole. Il ko di Napoli, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, regala paradossalmente più certezze di quanto non abbiano fatto vittorie in passato. Un po' per la capacità comunicativa di Mourinho, abile come pochi a indirizzare l'umore di piazza e media («Dovevamo vincere»), ma anche in virtù di un secondo tempo che almeno per mezz'ora ha visto domenica sera la Roma mettere in seria difficoltà la squadra di Spalletti. L'importante è che sia un punto di partenza e non di arrivo, perché febbraio potrebbe rappresentare il mese della svolta. Dopo la Cremonese in Coppa Italia e l'Empoli in campionato, ci sarà la doppia sfida con il Salisburgo in Europa League. In mezzo tra le sfide con Verona, Lecce e di nuovo Cremonese.