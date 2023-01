Ma Zaniolo fa bene a pretendere una top o si sta illudendo?

Per lui è rimasto soltanto il piccolo Bournemouth che rischia la retrocessione e ha detto no

Giocatori e club “prigionieri”? Quando si avvicina la scadenza comincia il braccio di ferro: un giocatore che ha mercato è in vantaggio, altrimenti deve accontentarsi, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport.Dybala ha detto sì a metà ingaggio, la situazione Skriniar si sta evolvendo verso un trasferimento che accontenta il giocatore e fa perdere, ma non straperdere, l’Inter. Zaniolo è più complicato. Lui voleva una big che lo pagasse bene: è rimasto soltanto il piccolo Bournemouth che rischia la retrocessione e ha detto no. Comprensibile, ma la Roma allora lo ha messo fuori dal progetto per forzarlo a cambiare idea. Risultato: perdono tutti. Lui è forse prigioniero di un’idea di sé che non corrisponde alla realtà (e anche dell’immagine di “anarchico” che non piace a tecnici amanti del sacrificio).