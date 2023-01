Llorente, un rinforzo per la difesa: “Bello riavere Mourinho”

Da oggi José Mourinho può contare su un altro dei suoi “bambini”. Stavolta però, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport, non si parla dell’ennesimo talento della Primavera giallorossa, ma del secondo rinforzo di gennaio sbarcato a Fiumicino a meno di 48 ore dalla chiusura del mercato invernale. Si tratta di Diego Llorente, vecchia conoscenza dello Special One che - ai tempi del Real Madrid - aveva impressionato il portoghese. Cresciuto nella Cantera delle Merengues infatti, il difensore classe ‘93 ha esordito tra i grandi durante l’ultima gara della stagione 2012-13 per volere di Mou. Lo spagnolo, che in carriera vanta 10 presenza con le Furie Rosse, arriva dal Leeds in prestito gratuito con diritto di riscatto (ieri sera i club stavano ancora ragionando sulla cifra) dopo due anni e mezzo in Premier League.