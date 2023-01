Roma, la Lega ufficializza l’acquisto di Llorente

Diego Llorente è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il difensore centrale arriva in prestito dal Leeds come confermato dal sito della Lega nella pagine inerente agli scambi di mercato. Llorente arriva in prestito gratuito (con bonus in caso di Champions) e diritto di riscatto sui 18 milioni e andrà a sostituire in rosa Vina passato al Bournemouth. Mourinho lo ha lanciato ai tempi del Real Madrid e ora spera di avere più che una valida alternativa