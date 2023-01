Zaniolo resta a La Spezia e diserta Trigoria senza il permesso della Roma

Nicolò Zaniolo oggi non si è presentato a Trigoria. Il ragazzo si trova ancora a La Spezia, riferisce ilmessaggero.it, insieme ai genitori. Il calciatore ha chiesto il permesso alla società di poter saltare l’allenamento di ieri perché era turbato dalle minacce di morte ricevute da alcuni tifosi sotto la sua abitazione. Il club era d'accordo, ma oggi lo aspettava al Centro Sportivo Fulvio Bernardini e lui non è venuto. È possibile che torni domani, ma non è ancora chiaro come lo farà allenare José Mourinho. La società, infatti, l'ha escluso dal progetto tecnico, decisione presa dal presidente Dan Friedkin in accordo con la direzione sportiva e lo Special One, a seguito del suo comportamento.