Un difensore per Mourinho: preso Llorente. Via Shomurodov e Vina

Nella giornata di ieri è arrivato nella Capitale il nuovo acquisto della Roma Diego Llorente, difensore classe ’93 di proprietà del Leeds, scrive Marco Juric su La Repubblica. Un’operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto, richiesta da José Mourinho per rinforzare il reparto arretrato e allungare almeno numericamente la rosa della Roma. Con i ferrei paletti del FFP ci si è dovuti accontentare di quello che offriva il mercato delle gratuità da ultimo giorno. E Mourinho si è trovato costretto ad attingere alla lista infinita di suoi ex calciatori o a lui vicini, come fu lo scorso anno con Oliveira e Maitland-Niles.