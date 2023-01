E’ arrivato Llorente. Vina va in Premier

Il nuovo difensore della Roma, Diego Llorente, classe ‘93, è arrivato a Roma in prestito dal Leeds (svolte già le visite mediche), ma è cresciuto nel Real Madrid Castilla, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, e proprio José Mourinho è stato l'allenatore che lo fece esordire con i blancos anche se poi, chiuso com'è da difensori di livello internazionale come Sergio Ramos, Pepe, Marcelo e Albiol, raccoglie altre 2 presenze con il Madrid di Ancelotti la stagione seguente, per poi iniziare un tour nella Liga, accasandosi prima al Rayo Vallecano (37 presenze e 2 reti nel 2015-16) poi al Malaga (27 gare e 2 gol nel 2016/17)e infine alla Real Sociedad nel 2017 (88 partite e 8 reti) Nel 2020 il passaggio in Premier League al Leeds United, dove raccoglie 59 presenze e 4 gol. Negli ultimi tempi ha visto poco il campo: l’ultima gara da titolare risale al 20 ottobre (Leicester-Leeds) mentre non gioca dal 20 dicembre, 18 minuti contro il City di Guardiola. Nelle idee di Mourinho, insieme a Kumbulla, dovrà far rifiatare i tre centrali titolari, soprattutto perché a breve si tornerà a giocare ogni tre giorni. Il via libera all'operazione è arrivato dopo che Vina ha dato il suo ok al trasferimento al Bournemouth.