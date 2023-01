Roma, sorpresa Wijnaldum: visita ok e convocazione in vista

La bella notizia per la Roma è arrivata in mattinata dopo la visita di controllo a cui si è sottoposto l’olandese in queste ore ad Amsterdam. I medici che hanno seguito la riabilitazione della tibia fratturata ad agosto hanno dato l’ok per il pieno ritorno in gruppo dopo slittamenti e ritardi dovuti alla decisione di non sottoporsi all'operazione. Wijnaldum si è allenato stamattina con i compagni e potrebbe essere convocato già domani in coppa Italia con la Cremonese per ricominciare a prendere confidenza con l’ambiente. Un ritorno in campo vero e proprio è previsto tra due settimane: tra Lecce e Verona (19 marzo). Si tratta di un ritorno enorme per Mourinho che potrà avere finalmente a disposizione Gini dopo mesi di attesa e dubbi. L'olandese può tornare a lavorare interamente con il gruppo e a fare i contrasti con i compagni.