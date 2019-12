Roma, verso una nuova era con Friedkin e la svolta stadio. Fonseca perde Santon

La Roma torna in campo per preparare la sfida d’Europa League contro il Wolfsberger. Un match decisivo per ottenere l’aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale, a cui non prenderà parte l’infortunato Santon. La squadra di Fonseca è in netta crescita sia dal punto di vista fisico che mentale come testimoniano le ultime performance offerte. Ancora tre sfide prima della sosta (Spal e Fiorentina in campionato), utile per ricaricare le batteria e tirare le somme in vista della seconda parte di stagione.

NUOVA ERA – Lavori in corso anche sul fronte societario. Friedkin continua a bussare alla cigolante porta di Pallotta e la trattativa pare aver subito un’accelerata (forse) decisiva. le parti si sono incontrate con l’advisor Jp Morgan a Londra per la cessione del 51% del club: l’affare viaggia spedito sui binari giusti. Novità importanti arrivano anche sul tema stadio. Dalla Repubblica Ceca, l’ immobiliarista Radovan Vitek, con un patrimonio personale da 3.4 miliardi di dollari, è pronto a rilevare i terreni di Tor di Valle per circa 50 milioni. L’ingressodi Vitek porterà all’uscita di scena di Eurnova e della famiglia Parnasi: in Campidoglio si prepara l’annuncio ufficiale.

MERCATO – Resta un giallo degno del miglior Carrisi il futuro di Chris Smalling. Il centrale giallorosso è al centro di una vera e propria bagarre di mercato che coinvolge club di Premier League ma anche dela nostra Serie A. Petrachi non ha intenzione di lasciarsi sfuggire lo stopper di proprietà del Manchester United e nelle scorse settimane ha avanzato una proposta concreta. Trattativa conclusa? Tutt’altro. L’AD dei Red Davils, Ed Woodward, fa nicchia e lo stesso Smalling ha deciso di prendere tempoper valutare con calma il prossimo passo. Sul fronte uscite, resta incerta la posizione di Javier Pastore, corteggiato da club cinesi.

ALTRO – Continua lo straordinario periodo di forma della Roma Femminile. Le ragazze di Betty Bavagnoli rifilano quattro gol all’Inter, agguantando il terzo posto in classifica nonostante il brutto infortunio della Di Criscio. Intanto Claudio Ranieri si prepara al suo primo “derby della lanterna”. Nell’intervista rilascia a DAZN, l’ex tecnico giallorosso ha parlato anche dello scudetto sfiorato nel 2010: “Lo perdemmo contro il Livorno facendo un solo punto su sei”. Riparte oggi la quinta edizione del Toys Days: fino al 22 dicembre potranno essere consegnati giochi nuovi o usati in buone condizioni presso gli Store ufficiali, le scuole calcio e le Academies dei giallorossi. Dopo gli elogi a Fonseca, Francesco Totti sarà impegnato questa sera per il derby di calcio a 8 contro la Lazio.