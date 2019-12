Mirante torna giovedì nella lista Uefa

Dopo la grande prestazione contro l’Inter, Antonio Mirante torna nella lista Uefa in vista del match di giovedì 12 dicembre contro il Wolfsberger. Come riporta Il Messaggero, a prescindere dal recupero di Pau Lopez (nessuna lesione), il classe ’83 potrà essere arruolabile per l’Europa League dopo che la Roma, l’11 novembre scorso, ha inviato la documentazione chiedendo la sua sostituzione con Fuzato, in panchina il 28 novembre a Istanbul nella sfida contro il Basaksehir. Essendo passato un mese,durata minima per intervenire nell’elenco, il club giallorosso può nuovamente inserire Mirante e ovviamente escludere il brasiliano.