Leonardo Semplici continuerà ad allenare la Spal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza dei ferraresi avrebbe incontrato a pranzo il mister toscano per la conferma della sua panchina. La situazione si era complicata dopo la sconfitta di ieri subita con il Brescia, un importante scontro diretto in chiave salvezza. Il k.o interno avrebbe portato il patron Mattioli a pensare all’esonero del tecnico. Per il momento rimandato.