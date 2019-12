Arriva Vitek e la Raggi si decide: lo Stadio della Roma si farà

Non solo la trattativa societaria, in questa settimana anche la questione Stadio della Roma potrebbe subire una notevole accelerata. Come riporta Il Tempo, Radovan Vitek, immobiliare ceco della CPI Property Group, è pronto ad acquistare i terreni di Tor di Valle ed il progetto dell’impianto. Questo porterà all’uscita di scena di Eurnova e della famiglia Parnasi. In Campidoglio si prepara l’annuncio ufficiale: Virginia Raggi, intorno a Natale, vorrebbe comunicare pubblicamente lo stato dell’iter.