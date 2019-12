Trigoria, Roma di nuovo al lavoro: in gruppo Pau Lopez e Fazio. Out Santon

La Roma si ritrova nuovamente a Trigoria dopo lo 0-0 di San Siro contro l’Inter. Un pareggio che ha dato morale alla squadra di Fonseca, ordinata e in grintosa in mezzo al campo. Per i giallorossi adesso, arriva l’ostacolo Wolfsberger: basta un solo punto per ottenere la qualificazione aritmetica ai sedicesimi di finale.

INDISPONIBILI



Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione, recupero da definire.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020

ALLENAMENTO

11.00 – La seduta è iniziata sul campo C con il riscaldamento, poi esercitazioni atletiche e lunga fase tattica. Fazio e Pau Lopez in gruppo. Prosegue il lavoro individuale per Kluivert e Pastore. Terapie per Santon che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra dopo gli esami svolti in mattinata.

PROBABILE FORMAZIONE

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Recuperato Pau Lopez. In difesa spazio ancora alla coppia centrale Mancini-Smalling, mentre sulle fasce dovrebbero rivedersi Spinazzola e Kolarov, complice anche l’infortunio di Santon. In mediana ci saranno ancora Diawara e Veretout, mentre in avanti tanti i ballottaggi: si giocano una maglia da titolare Perotti, Mkhitaryan e Under, che scalpita dalla voglia di giocare. Inamovibili Pellegrini sulla trequarti e Zaniolo a destra, entrambi a supporto di Edin Dzeko.