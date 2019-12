Mercato Roma, interesse dalla Cina per Pastore

Javier Pastore è al centro delle voci di mercato. Come riporta La Repubblica, per l’ex Psg sono giunti interessamenti soprattutto dalla Cina e la Roma non ha intenzione di chiudere le porte considerando che ha 30 anni e guadagna 4 milioni all’anno. Per evitare una minusvalenza, ai giallorossi basterebbe incassare un’offerta da 18 milioni. il Flaco pensava di essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno martoriato in questo primo anno e mezzo di Roma, ma l’incubo infortunio è tornato: l’argentino è alle prese in queste settimane con una contusione all’anca rimediata durante l’allenamento.