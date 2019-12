La Roma rilancia la quinta edizione del Toys Day. A partire dalla giornata di oggi, 9 dicembre, fino al 22, potranno essere consegnati giochi nuovi o usati in buone condizioni presso gli Store ufficiali, le scuole calcio e le Academies dei giallorossi. Nel corso dell’anno, i calciatori di mister Fonseca li consegneranno ai bambini degli ospedali della Capitale mentre quelli non idonei alla consegna in ospedale verranno donati a case famiglia e associazioni caritatevoli.